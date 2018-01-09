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Kore yarımadasında olumlu atmosfer

Güney Kore ile Kuzey Kore sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesinde anlaştı.

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Kore yarımadasında olumlu atmosfer

Düşman kardeşler arasındaki buzlar eriyor.

2 yıl aradan sonra aynı masada oturan Güney Kore ve Kuzey Kore'nin tarafsız bölgede gerçekleştirdiği görüşmeden müzakerelerin sürdürülmesi kararı çıktı. 

Heyetlerin gündemindeki ilk madde ise Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları idi.

İlk somut adımı atan Kuzey Kore, gelecek ay, Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılma ve aralarında sporcuların ve taraftarların da bulunduğu bir kafile gönderme kararı aldı.

Görüşmede Güney Kore’den; askeri uzmanların görüşmesi, parçalanmış ailelerin bir araya getirilmesi gibi yeni teklifler de geldi.

Taraflar, Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltmak amacıyla başta askeri konular olmak üzere müzakerelerin sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardı.

Güney ve Kuzey Kore, 1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve düşman kardeşler halen teknik olarak savaş halinde.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kuzey Kore, güney kore, diyalog
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