Kıbrıs müzakerelerinde bir eşik daha aşıldı

Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen görüşmelerin ikinci turu bitti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel danışmanı Espen Barth Eide (AYDE) çalışma gruplarının ve garantilerin ele aldığı iki günlük çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını duyurdu.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yürütülen görüşmelerde bir eşik daha aşıldı. 8 Ocak’ta Cenevre’de başlayan süreçte tarihi bir adım atılmış ve taraflar hazırladıkları haritaları sunmuştu.

Çalışma gruplarının güvenlik ve garantilere ilişkin iki günlük çalışması da tamamlandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel danışmanı Espen Barth Eide (AYDE) yaptığı yazılı açıklama olumlu bir atmosferde geçen toplantıların başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, çalışma grupları güvenlik ve garantiler başlığını tüm boyutları ile ele aldı. İlk olarak taraflar, bu başlığa ilişkin kendi görüşlerini ve çekincelerini kayda geçirdi.

İkinci aşamada ise bu çekince ve kaygıların giderilebilmesi için hangi enstrümanların kullanılabileceğine ilişkin öneriler ele alındı. İki gün toplam 4 ayrı toplantıda yapılan görüşmeler sonunda bir anlamda güvenlik ve garantiler başlığının röntgeni çekildi ve bir sonraki aşama için teknik hazırlıklar tamamlanmış oldu.

Tarafların üçüncü günde ikili temaslarda bulunması ve çapraz temaslarla görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte tarafların en üst düzeyde temsil edileceği bir zirvenin yapılması konusunda daha önce uzlaşma sağlanmıştı.

Bu da Cenevre sürecinin üçüncü aşamasının beş ülkenin başbakanlarının katılacağı bir zirve ile devam etmesi anlamına geliyor.

