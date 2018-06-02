Keşmir'de zırhlı polis aracı insanları ezdi

Pakistan ile Hindistan'ın bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana çözüme kavuşturulamayan Keşmir’in başkenti Şirinagar'da gerçekleşen protestolarda milis güçlerle göstericiler çatıştı.

Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığa doğru ilerleyerek insanları ezdi.





Aracın ilerlemesini engellemeye çalışan göstericiler, araca büyük taşlar fırlattı.

Zırhlı araç kalabalığın arasına dalıp göstericilere çarpınca, birçok göstericiyi aracın altına alıp sürüklemeye başladı. Bir gösterici aracın altında kaldı.

Aracın ezdiği gösterici ağır yaralı halde hastaneye götürülürken, olaylarda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.

70 yıldır süren savaş

1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Hindistan ve Pakistan, geride kalan 70 yılda Keşmir bölgesini paylaşamadı. İki nükleer güç arasındaki anlaşmazlık yıllardır sürerken, son yıllarda Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde radikal militanlarla güvenlik güçleri çatışıyor.

Hindistan ve Pakistan, 30 Haziran tarihinde 2003'te imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için anlaşmaya vardıklarını dünyaya duyurmuştu. 15 yıl önce imzalanan ateşkes anlaşması, bugüne kadar iki ülke tarafından defalarca ihlal edildi.

Bölgede bugüne kadar şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin insan hayatını kaybetti. Cammu Keşmir'deki silahlı gruplar, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Kaynak: AP

