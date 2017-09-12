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Buradasınız : » » Kasırganın vurduğu Florida karanlığa gömüldü

Kasırganın vurduğu Florida karanlığa gömüldü

Florida'da eyalet nüfusunun üçte ikisine elektrik verilemiyor, 180 bin kişi barınaklarda kalıyor. Karayipler'de ölü sayısı 35'e yükseldi.

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Kasırganın vurduğu Florida karanlığa gömüldü

Geçen hafta Karayipler'i, ardından ABD'nin Florida eyaletini vuran Irma kasırgasının etkileri hissedilmeye devam ediyor.

Kasırganın ardından Florida'da 13 milyon kişiye, bir başka deyişle eyalet nüfusunun üçte ikisine elektrik verilemiyor, 180 bin kişi barınaklarda kalıyor.

Yetkililer, kasırgada 6 kişinin yaşamını yitirdiği eyalette elektrik hatlarının onarılmasının haftalarca sürebileceğini bildirdi.

Donanmaya ait bir uçak gemisinin, Florida'da arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla eyalete gönderildiği ifade edildi.

Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde de 4 kişinin hayatına mal olan kasırga nedeniyle Karayipler'de ölenlerin sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.

Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edilmişti.

Etiketler: kasırga, ırma kasırgası, Florida, Fırtına, karayipler
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