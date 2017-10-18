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Buradasınız : » » Kanada'da dijital şehir inşa edilecek

Kanada'da dijital şehir inşa edilecek

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in sahibi olduğu Sidewalk Labs, Kanada'nın başkenti Toronto'da dijital bir şehir inşa edecek.

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Kanadada dijital şehir inşa edilecek

BBC'nin haberine göre, Sidewalk Labs Kanada'da, ilk etapta su kenarında 48 bin 500 metrekarelik alanı bir dizi "akıllı" teknoloji için işleyen laboratuvara dönüştürecek.

Sidewalk Toronto olarak bilinen Quayside'da hayata geçirilecek "geleceğin şehri", hızlı kablosuz bağlantı, milyonlarca sensör, sürdürülebilir enerji ve sürücüsüz araçlar için uygun ortamı sağlayacak.

Projeyi memnuniyetle karşılayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Quayside'da yeni teknolojiler için deneme tahtası oluşturulacak. Teknolojiler, daha akıllı, daha yeşil ve daha kapsayıcı şehirler inşa etmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Sidewalk Labs'in yöneticisi, eski New York Belediye Başkan Yardımcısı Dan Doctoroff da "Toronto Sidewalk'un, daha ucuz, sağlıklı, yeşil, elverişli, adil ve hatta belki daha heyecanlı şehirlerde yaşamının nasıl olduğunu dünyaya gösterecek." dedi.

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