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Kanada Kuzey Kore'yi kınadı

Kanada, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınadı.

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Kanada Kuzey Koreyi kınadı

Kanada, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore'nin Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kınanan son balistik füze ateşlemesine tepki olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Freeland, Kanada'nın Kuzey Kore'nin gösterdiği ve giderek artan agresif davranıştan büyük endişe duyduğunu belirtti.

"Kuzey Kore'nin Japonya'ya karşı balistik füze fırlatmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadesini kullanan Freeland, Kuzey Kore'nin bölgesel ve küresel güvenliğin tehdit edilmesine yönelik kasıtlı ve provokatif bir eylemde bulunduğunu vurguladı.

Bakan Freeland, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'yi uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uymaya, yasa dışı ve istikrarı bozucu eylem modellerini durdurmaya, nükleer silahlarını ve balistik füze programını derhal ve doğrulayarak terk etmeye çağırıyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu tehdide çok taraflı çözümler bulmak için bölgesel ve uluslararası çabalara tam destek veriyoruz. Bölgedeki Japonya, Güney Kore ve diğer ortaklarımıza olan desteğimizi yineliyoruz."

Etiketler: Kuzey Kore, kınama, Kanada, füze denemesi
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