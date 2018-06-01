İtalya'da siyasi kriz sona erdi: AB karşıtı hükümet görevde

Karşılıklı vetolarla derinleşen, Avrupa ekonomisini sarsan İtalya'daki hükümet krizinde sona gelindi. 88 gün süren hükümet kurma çalışmaları tamamlandı.

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Juncker: İtalya AB'yi suçlamaktan vazgeçmeli

Sağcı Lig'in lideri Guisseppe Conte, başbakanlığındaki hükümet yemin ederek göreve başladı.

Conte, kabine listesini oluşturdu

Kabine kurma görevini 2. kez alan Conte, bakanların ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bu kez listeden memnun. Koalisyon partilerinin liderleri, kabinede önemli bakanlıkları üstlendi.

Kabinede dikkat çeken isimler

Avrupa ve Euro karşıtlığı sebebiyle daha önce veto edilen anayasa profesörü Paolo Savona, Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinden sorumlu bakanlığa getirildi.

Ekonomi, bu kez İtalya'nın euro bölgesinden çıkmaması gerektiğini savunan bir isme bırakılıyor; Giovanni Tria'ya.

AB karşıtı hükümet görevde

İtalya'da sağlanan uzlaşma yine de Brüksel'de ve uluslararası finans çevrelerinde dikkatle izleniyor.

Kabinenin yemin etmesiyle göreve başlayan yeni koalisyonun Avrupa Birliği'ne karşı şüpheci tutumu biliniyor.

İtalya ortak para biriminden çıkabilir

AB ile yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi ve euro bölgesinden çıkmak da koalisyon partilerinin seçim vaatleri arasındaydı.

Bu yüzden analistler; güne yükselişle başlayan Avrupa borsasının, İtalya'nın ilerleyen günlerde ortak para biriminden çıkması halinde hızlı bir düşüş yaşayabileceği görüşünde.

"İtalya suçlamak yerine, daha az yolsuzluk yapmalı"

Buna ABD'nin ek gümrük tarifesi uygulaması ve İran'a yeni yaptırımlar da eklenince, AB'nin yeni İtalyan yönetimine ilk tepkisi sert oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İtalya AB'yi suçlamak yerine daha çok çalışmalı, daha az yolsuzluk yapılmalı ve ciddiyet sahibi olmalı." mesajı verdi.

Juncker özür diledi

Ancak sözleri büyük tepki çeken Juncker çok geçmeden özür diledi. Juncker önümüzdeki hafta, Başbakan Giusseppe Conte ile görüşecek.

Finans çevreleri orta ve uzun vadede İtalya'daki koalisyonun yaratabileceği risklerden endişe ediyor.

Göç ve müslümanlara politikalar tartışmalı

İtalya'daki yeni hükümetin vergi ve emeklilik uygulamalarında reforma giderken, göç ve müslümanlara uygulanacak politikalarda daha sert bir tutum izlemesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber