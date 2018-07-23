İtalya ve Tunus 60 ortak savunma faaliyeti gerçekleştirecek

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, haziran ayında göreve gelmesinin ardından Tunus'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Trenta, Tunuslu mevkidaşı Abdulkerim Zubeydi ile başkentte bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Zubeydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2019 yılı boyunca eğitim, tatbikat ve savunma iş birliği alanlarında 60 ortak faaliyet konusunda anlaştığını söyledi.

Zubeydi, İtalyan mevkidaşı ile Libya'daki güvenlik konusunu da ele aldıklarını belirtti, ancak iki ülkenin Libya'da ortak bir girişimi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Trenta'nın, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile de bir araya geldiği, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA