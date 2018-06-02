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İsrail'in şehit ettiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar son yolculuğuna uğurlandı

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10'uncu haftasında yaralanan ve şehit olan Filistinli gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, binlerce vatandaşın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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İsrailin şehit ettiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan 21 yaşındaki Filistinli gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, İsrail keskin nişancılarının hedefi oldu.

Hayatını kaybeden Neccar'ın naaşı, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'den alınarak, ailesinin yaşadığı Gazze sınırının yakınında bulunan eve getirildi. Neccar'a karşı son görevlerini yerine getirmek için toplanan meslektaşları, ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. 

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak adlandırdığı Neccar'ın cenaze töreni Huzaa beldesinde düzenlendi ve törene binlerce Filistinli katıldı. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen Rezzan en-Neccar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail aleyhine sloganlar

Huzaa beldesindeki İbad er-Rahman Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Neccar'ın naaşı omuzlarda belde kabristanına taşındı. Cenazede sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Cenazenin defnedilmesinden sonra Filistinliler, sınıra yürüyerek hemşire Neccar'ın fotoğrafını açtı. İsrail askerleri göstericilere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi. 

İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı ve bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi. Ancak yaralananların sayısı ve durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım meleği, Rezzan en-Neccar, gazze, filistin, büyük dönüş yürüyüşü
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