İsrail'den Rusya'ya: Biz size yardım ettik, şimdi sıra sizde

Rusya, sık rastlanmayan bir tepkiyle, İsrail'in 9 Nisan'da Suriye'ye yaptığı hava saldırısını kınamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmama konusunda karar vermek üzere.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Rus Kommersant gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Biz Rusya ile ilişkilerimize değer veriyoruz" dedi.

"Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda en yakın müttefiklerimiz bize baskı yaptığı zaman bile onlara katılmadık" diyen Liberman, Kırım krizi ve İngiltere'deki Rus casusu olayı sırasında Rusya ile çatışan Batılı ülkeleri hatırlattı.

"Pekçok ülke son dönemde Rus diplomatlarını sınır dışı etti. İsrail bu harekete katılmadı."

Liberman, "Suriye'nin iç işlerine karışma niyetimiz yok. Bizim göz yummayacağımız, İran'ın Suriye'yi İsrail'e karşı bir öncü güç haline getirmesi" dedi.

"Rusya'nın çıkarlarını hesaba katıyoruz, umarız ki Rusya da Ortadoğu'da bizim çıkarlarımıza dikkat eder. İsrail'in hayati çıkarları söz konusu olduğunda Rusya'nın anlayış ve destek göstermesini istiyoruz."

İran yönetiminin, İsrail'in yıkılmasını hedeflediğini savunan Lieberman, İkinci Dünya Savaşı olaylarını hatırlamakta "çok titiz" olan Rusya'dan "açık seçik ve kaçamaksız bir yanıt" beklediklerini söyledi.

Kaynak: Reuters