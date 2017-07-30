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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tünelleri betonla kapatıyor

İsrail ordusunun Filistin direnişine ait tünelleri engellemeye yönelik faaliyetleri son dönemde hız kazandı.

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İsrail, Gazze Şeridindeki tünelleri betonla kapatıyor

İsrail ordusunun Filistin direnişine ait tünelleri engellemeye yönelik faaliyetleri son dönemde hız kazandı.

Gazze Şeridi-İsrail sınırı boyunca İsrail ordusu, Filistinlilerin can damarı mesabesindeki tünelleri işlevsiz hale getirmek için uzunluğu 20 metreye varan ağır iş makineleri vasıtasıyla yer altına beton duvarlar örüyor.

Makineleri ve çalışanları korumak için taşınabilir beton duvarları kullanan İsrail ordusu, çalışmaların görünmemesi için sınır boyunca topraktan setler oluşturuyor.

Filistin emniyetinden bir kaynak, tünellerin kapatılma çalışmalarının her gün yapıldığına dikkati çekerek, işlemlerin çoğunlukla El-Bureyc bölgesi ve Gazze’nin doğusunda yoğunlaştığına değindi.

İsrail basınında yer alan bilgiye göre İsrail, tünelleri engellemek için 2016’da 65 kilometre uzunlukta ve maliyeti bir milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilen betondan duvar inşa etmeye başlamıştı.

Etiketler: israil, Gazze Şeridi
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