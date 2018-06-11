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İspanya'dan göçmenleri taşıyan gemiyi kabul etme kararı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 600'den fazla göçmeni taşıyan ancak İtalya ve Malta'nın kabul etmediği Aquarius gemisinin Valencia Limanı'na demirleyeceğini açıkladı.

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İspanyadan göçmenleri taşıyan gemiyi kabul etme kararı

İspanya hükümeti, İtalya ve Malta'nın limanlarına yanaşmasına izin vermediği 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi "insani nedenlerle" kabul etme kararı aldı.

İspanya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Pedro Sanchez'in, insani krizlere dair uluslararası yükümlülükler çerçevesinde 600'den fazla göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin İspanya limanlarına demirlemesine izin verdiği duyuruldu.

"İnsani bir yıkımın önlenmesi ve bu kişilere güvenli bir liman sağlanması, uluslararası kanunlardan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde bu bizim yükümlülüğümüz" ifadeleri kullanılan açıklamada, geminin Valencia Limanı'na yanaşacağı belirtildi.

İtalya ve Malta arasında göçmen krizi

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmesi, iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: göçmen, kurtarma gemisi, İspanya
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