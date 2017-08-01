İspanya'dan AB'nin Venezuela'ya yaptırım fikrine tepki

İspanya, Venezuela'da hafta sonu yapılan anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçimin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye yönelik yaptırım kararı alma fikrine tepki gösterdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, AB'nin Venezuela'ya yönelik yaptırım kararı alma fikrini reddederek, bunun ülke halkını incitebileceğini belirtti.

Dastis, İspanya'nın, yaptırımdan ziyade, söz konusu durumdan sorumlu olanlara seyahat yasağı getirmek gibi münferit önlemler alınmasından yana olduğunu ifade etti.

Bakan Dastis, ayrıca muhalif lider Leopoldo Lopez ve eski Caracas Belediye Başkanı Antonio Ledezma'nın gözaltına alınmasından "büyük endişe" duyulduğunu dile getirdi.

İspanya'nın Venezuela büyükelçisinin geri çağrılması yönündeki yaklaşımların doğru olmayacağını belirten Dastis, büyükelçinin Venezuela'da yaşayan İspanyollara yardım etmek suretiyle orada daha etkin olduğunu söyledi.

ABD yönetimi dün, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için pazar günü yapılan kurucu meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Hazine Kontrol Bürosundan (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Madura'ya ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklanmıştı.

Lopez'in eşi Lilian Tintori, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lopez'in evden alındığını ve eşinin başına bir şey gelmesi durumunda bundan Maduro'nun sorumlu olacağını açıklamıştı.