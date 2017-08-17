  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İspanya'da minibüs kalabalığa daldı

İspanya'da minibüs kalabalığa daldı

İspanya'nın Barselona kentinin turistik merkezi La Rambla'da bir minibüs yayaların üzerine sürülerek terör saldırısı düzenlendi.

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İspanyada minibüs kalabalığa daldı

Barselona'nın turistik merkezi La Rambla'da terör saldırısı yaşandı.

İspanyol basını, silahlı iki kişinin minibüsle saldırısının ardından bir restorana girdiğini bildirdi.

Bir minibüs kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına daldı.

Güvenlik güçleri olayın ardından halkı ve turistleri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

La Rambla yakınındaki metro ve tren istasyonları kapatıldı.

Aracı kullanan saldırganın kaçtığı öne sürülürken, yerel basın olayın ardından silahlı 2 kişinin bölgedeki bir restorana girerken görüldüğünü bildirdi.
 

Etiketler: İspanya, barselona
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