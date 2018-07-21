İspanya'da Halk Partisi yeni liderini seçti

Geçen ay hükümetin düşmesinin ardından eski Başbakan Mariano Rajoy'un parti liderliğini bırakma kararı alması nedeniyle Halk Partisinde olağanüstü kongre yapıldı.

Yapılan oylamada 37 yaşındaki Pablo Casado, Rajoy döneminde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Soraya Saenz de Santamaria'yı geçerek partinin yeni lideri seçildi.

Seçimde Casado bin 701, rakibi ise bin 250 oy aldı.

"Kralımız çok yaşa"

Sağcı çizgisiyle bilinen Casado, zafer konuşmasına, "Kralımız çok yaşa" diyerek başladı. Kral 6. Felipe'yi sonuçtan haberdar ettiğini kaydeden Casado, "Balkonlarına İspanya bayraklarını asanlar, bizden ülkenin birliğini savunmada liderliğe devam etmemizi istiyor." ifadesini kullandı.

"Hayat ve aile değerlerini" koruma sözü veren Casado, "PP, geri döndü, biz bu iç seçimden sonra geri döndük ve bir dakikayı bile kendimizden bahsederek harcamayız." diyerek bir süredir devam eden iç tartışmaların geride bırakılmasını istedi.

Katalonya konusundaki sert tutumuyla biliniyor

Genç parti liderleri arasına katılan Casado, Katalonya konusundaki sert tutumu ile tanınıyor. Geçen ay gensorunun kabul edilmesiyle göreve gelen sosyalist hükümetin Katalonya konusunda takındığı "diyalog" yolunu eleştiren Casado, ayrıca ötanazi, kürtaj ve aile gibi konulardaki muhafazakar görüşlerini dile getirmekten kaçınmıyor.

Ülkenin önde gelen sol çizgideki gazetelerinden "El Pais", Casado'nun seçilmesini "sağa dönüş" olarak niteledi.

Kaynak: AA