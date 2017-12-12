İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: 55 Filistinli yaralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri sürüyor.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah, Tulkerm ve diğer bölgelerinde gösterilerin altıncı gününde İsrail askerlerinin gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 55 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria’nın Beytullahim kentinin girişinde devam eden gösterilere İsrail askerleri, göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi ile müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taşlarla ve ateşe verdikleri araba lastikleriyle karşılık vermeye çalıştı.

Beytullahim’in güneyindeki Arrub Filistinli mülteci kampı ile El Halil’in güneyindeki Sair beldesinde de İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açması sonucu Filistinli bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yaralanan Filistinli çocuğun İsrail’deki bir hastaneye nakledildiği kaydedildi.

İsrail askerleri Gazze'de gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş etti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş etmesi sonucu 19 Filistinlinin yaralandığını belirtti. Kudra, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı gösteri düzenleyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar bugün yeniden başladı.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan karar, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

İsrail, 10 yıldır abluka uyguladığı Gazze'de, sınıra 300 metre yaklaşan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile müdahale ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Kaynak: AA