İran su ve elektrik ihracatını durdurdu

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını söyledi.

İhracat yapılması durumunda daha fazla kesintinin yaşanacağını dile getiren Erdekaniyan, "İddiaların aksine şu anda su ve elektrik ihracatımızı sıfır seviyesine getirdik" dedi.

Su meselesi karmaşık bir sorun haline geldi

Ülkede yaşanan su meselesinin karmaşık bir soruna dönüştüğünü belirten Erdekaniyan, sorunların ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir takım grupların su ve elektrik sorununu halkı kışkırtmak için kullanmak istediğini aktaran İranlı bakan, hassas ve tehlikeli olarak nitelediği mevcut süreçte halka sabırlı olma çağrısı yaptı.

Erdekaniyan, sorunun aşılması için iklim ve hava şartlarına uygun planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Irak'a elektrik akışı da durdurulmuştu

İran, biriken borç yüzünden Irak'a elektrik akışını kesmişti. Irak, elektrik akışının tekrar sağlanması için İran ile görüşmeler sürdürüyor.

Irak Elektrik Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Ağustos ayında elektrik ihtiyacı 23 bin megavat olan Irak, 15 bin 700 megavat elektrik üretiyor.

Kuraklık had safhada su yok

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor.

İran'da kirli içme suyundan 350 kişi zehirlendi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Ramhürmüz İlçe Sağlık Müdürü Şükrüllah Selmanzade, Ramhürmüz ve Ebulfars bölgelerinde kirli içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarının 350'ye ulaştığını açıklamıştı.

Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaşanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkın çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuş, Hürremşehr kentindeki protesto gösterisinde 1 sivil ile birlikte 9 polis yaralanmıştı.

İran'da içme suyu sorunundan Ruhani sorumlu tutuldu

İran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam Rıza Şerefi, Huzistan eyaletinde yaşanan olaylardan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini sorumlu tutmuştu.

Şerefi, "Geçen yıl İran istihbarat bakanlığına yazdığım mektupta bölgedeki sosyal sorunların güvenlik sorunlarına dönüşebileceğini yazmıştım. Bu konuda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Bütçe Kurumu Başkanı, Enerji Bakanı ve Ziraat Bakanı'na mektuplar gönderdim. Fakat hiç bir adım atılmadı ve projeler sudan bahanelerle uygulanmadı." dedi.

Su krizi güvenlik sorununa dönüşecek

İran Meclisi Ahvaz Milletvekili Cevad Kazım Neseb, Huzistan eyaletindeki krizin devam etmesinin güvenlik sorununa dönüşeceğini açıklamıştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Kazım Neseb, "Sıcaklık yaklaşık 55 derece, su yok. Hürremşehr ile Abadan kentlerinin planlı düzenlemelerinin ve restorasyon çalışmalarının yapılmamasıyla işsizlik bir araya gelince Huzistan eyaletinde güvenlik sorunu ortaya çıkıyor." dedi.

Yetkilileri göreve çağıran Neseb, "Huzistan halkı 8 sene savaşa (İran-Irak savaşı) sabretti. Ama merhametsizliğe daha fazla tahammülleri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA