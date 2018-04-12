  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.048
  • BIST 110078.01
    ALTIN 176.379
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran lideri Hamaney'in Danışmanı Velayeti, Doğu Guta'da

İran lideri Hamaney'in Danışmanı Velayeti, Doğu Guta'da

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin saldırısı altındaki Doğu Guta'yı ziyaret etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İran lideri Hamaneyin Danışmanı Velayeti, Doğu Gutada

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'a gelen Velayeti, dün öğleden sonra Doğu Guta'yı ziyaret etti.

Haberde, Velayeti'ye İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Türkabadi'nin de eşlik ettiği belirtildi.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçler, 5 yıl boyunca ablukada tutulan Doğu Guta'ya Astana anlaşmalarıyla çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın şiddetli saldırılar düzenlemeye devam etmişti. Bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetmiş, abluka nedeniyle kıtlık ve hastalıklardan ölümler yaşanmıştı.

Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Esed, Doğu Guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER