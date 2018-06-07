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Irak savaş uçakları Suriye’deki DEAŞ mevzilerini vurdu

Irak savaş uçakları, Suriye toprakları içerisindeki terör örgütü DEAŞ mevzilerini bombaladı.

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Irak savaş uçakları Suriyedeki DEAŞ mevzilerini vurdu

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak savaş uçaklarının Suriye toprakları içerisindeki terör örgütü DEAŞ mevzilerini bombaladığını açıkladı.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı bildirisine göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin verdiği talimat ve istihbarat bilgileri doğrultusunda düzenlenen hava saldırısında, bu sabah Suriye toprakları içerisinde terör örgütü DEAŞ’a ait iki hedef imha edildi.

Açıklamada, Suriye toprakları içerisindeki Heycin bölgesinde bulunan terör örgütüne ait ve üst düzey yöneticilerinin bulunduğu karargah ile bir kontrol noktasının imha edildiği belirtildi. Ortak Operasyonlar Komutanlığı aldığı istihbarat bilgileri doğrultusunda yapılan operasyonu "başarılı" olarak nitelendirdi.

Geçen yılın sonunda DEAŞ’ın bütün topraklarından çıkarıldığını ilan eden Irak, zaman zaman Suriye toprakları içerisindeki DEAŞ mevzilerini bombalıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Savaş uçakları, Irak, DEAŞ, ibadi
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