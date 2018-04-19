İngiltere, Avrupa Birliği vatandaşlarına Brexit sonrası için söz verdi

Başbakan Theresa May'in sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortak rapor üzerinden AB vatandaşlarına vatandaşlık konusunda çok sağlam güvenceler verilmiş ve bu güvenceler Mart ayında yapılan anlaşmayla da tekrar teyit edilmiştir" dedi.

Sözcü, hükümetin yeni bir göç sistemi üzerinde çalışmakta olduğunu da söyledi.

Bu açıklama, 1948-1971 arasında istihdam açığını kapatmak için İngiliz Uluslar Topluluğu'na üye ülkelerden çalışmak üzere İngiltere'ye davet edilen ve "Windrush kuşağı" adı verilen bir gruba yapılan atıflara karşı bir yanıt oluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu ilk grubun 1948 yılında "Empire Windrush" adlı bir gemiyle İngiltere'ye gelmesi nedeniyle böyle tanımlanan bu kişilerin çocukları, May'in 2012 yılında İçişleri Bakanı olarak getirdiği katı göç kurallarından dolayı zorluklarla karşılaşıyorlar.

Kaynak: Reuters

