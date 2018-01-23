Hollanda'da terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.
Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı
Saldırıda caminin camları kırıldı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazıldı.
Sabah namazına gelen bir cemaatin olayı fark etti.
Cami çevresinde yaşayan insanların ifadelerine göre olay sabah 05:00 saatlerinde gerçekleşti.
Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş saldırının "Zeytin Dalı Harekatı" ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları birkaç gün önce Almanya'daki iki camiye de benzer saldırılar düzenlemişti.
Kaynak: AA