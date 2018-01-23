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Hollanda'da terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

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Hollandada terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı

Saldırıda caminin camları kırıldı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazıldı.

Sabah namazına gelen bir cemaatin olayı fark etti.

Cami çevresinde yaşayan insanların ifadelerine göre olay sabah 05:00 saatlerinde gerçekleşti.

Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş saldırının "Zeytin Dalı Harekatı" ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları birkaç gün önce Almanya'daki iki camiye de benzer saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü yandaşları, saldırı, Hollanda, cami
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