Hollanda'da terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı

Saldırıda caminin camları kırıldı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazıldı.

Sabah namazına gelen bir cemaatin olayı fark etti.

Cami çevresinde yaşayan insanların ifadelerine göre olay sabah 05:00 saatlerinde gerçekleşti.

Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş saldırının "Zeytin Dalı Harekatı" ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları birkaç gün önce Almanya'daki iki camiye de benzer saldırılar düzenlemişti.



Kaynak: AA