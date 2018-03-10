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Buradasınız : » » Hollanda'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler

Hollanda'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler

Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.

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Hollandada cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler

Avrupa'da her geçen gün artan İslamofobi bu kez de Hollanda'da kendini gösterdi. 

Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA üyesi grup, sosyal medya üzerinden İslam düşmanlığını gözler önüne seren görüntüler paylaştı.

Cami yapılması planlanan alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü verdiler. 

Haçların üzerine Londra, Barselona, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı.

İslam'a çirkin sözler

PEGIDA, paylaşımında, “İslam, nefret ve terör anlamına geliyor. Onun için bugün Enschede kentinde nefret evi inşa edilecek arsada eylem gerçekleştirdik. Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” denildi.

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, pegida, İslamofobi
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