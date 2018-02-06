Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı

Şirket yetkilileri, Batı Afrika'da Benin limanından ayrıldıktan sonra 31 Ocak'tan bu yana haber alınmayan "Marine Express" isimli petrol tankerinde mürettebatın geminin kontrolünü yeniden ele aldığını açıkladı.

Açıklamada, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve tankerdeki 13 bin 500 tonluk petrolün de çalınmadığı kaydedildi.

Mürettebatın ailelerine gösterdikleri cesaret ve sabır için teşekkür edilen açıklamada, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli petrol yüklü tankerin, 22 mürettebatıyla 31 Ocak'ta Gine Körfezi'nde kaybolduğunu açıklamıştı.

Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan, kayıp tankere ulaşmak için Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istemişti.

Kaynak: AA