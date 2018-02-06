  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.788
    EURO 4.697
  • BIST 114323.66
    ALTIN 163.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı

Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı

Hindistan'da 31 Ocak'tan bu yana haber alınamayan, özel bir şirkete ait 22 mürettebatlı petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistana ait petrol tankeri korsanlardan kurtarıldı

Şirket yetkilileri, Batı Afrika'da Benin limanından ayrıldıktan sonra 31 Ocak'tan bu yana haber alınmayan "Marine Express" isimli petrol tankerinde mürettebatın geminin kontrolünü yeniden ele aldığını açıkladı.

Açıklamada, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve tankerdeki 13 bin 500 tonluk petrolün de çalınmadığı kaydedildi.

Mürettebatın ailelerine gösterdikleri cesaret ve sabır için teşekkür edilen açıklamada, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli petrol yüklü tankerin, 22 mürettebatıyla 31 Ocak'ta Gine Körfezi'nde kaybolduğunu açıklamıştı.

Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan, kayıp tankere ulaşmak için Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istemişti.

Kaynak: AA  

Etiketler: petrol tankeri, marine express, hindistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER