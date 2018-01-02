Fransa'nın 48 bölgesinde "Eleanor" alarmı

Ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildi.

Kasırga başkent Paris başta olmak üzere, Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili oldu.

Rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye çıkması bekleniyor.

Park, bahçe ve mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde park, bahçe ve mezarlıkların ziyarete kapatılırken halk da, fırtınaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Fransa'da dün etkili olan "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA