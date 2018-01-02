  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.542
  • BIST 117524.2
    ALTIN 159.398
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'nın 48 bölgesinde "Eleanor" alarmı

Fransa'nın 48 bölgesinde "Eleanor" alarmı

Fransa'da "Eleanor" kasırgası ülkeyi etkisi altına aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransanın 48 bölgesinde &quot;Eleanor&quot; alarmı

Ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildi.

Kasırga başkent Paris başta olmak üzere, Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili oldu. 

Rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye çıkması bekleniyor.

Park, bahçe ve mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin ediliyor. 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde park, bahçe ve mezarlıkların ziyarete kapatılırken halk da, fırtınaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Fransa'da dün etkili olan "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, Eleanor kasırgası, turuncu alarm
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER