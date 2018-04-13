Fransa: Saldırı kararı alırsak açıklamayacağız

ABD, İngiltere ve Fransa arasında görüşülen "Suriye'ye karşı operasyon kararı" ile ilgili dün açıklama yapan Macron, "Esed rejimine ait hedeflere saldırıp saldırmamaya, gerekli tüm bilgiler toplandıktan sonra karar vereceğiz. Gereken kararları zamanı gelince, en yararlı ve etkin olacağını düşündüğümüzde alacağız" dedi ve hepsinden önce alınan istihbaratın teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'nın BFMTV kanalında Suriye'ye yapılacak misillemenin hala uluslararası alanda tartışıldığını ve Macron'un konuyu ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Christophe Castaner, "Saldırı kararı alınırsa bunu size söylemeyeceğim. Cumhurbaşkanı Macron da söylemeyecek. Macron konuyu Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'yla ele alacak" dedi.

Syrie: "Si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, elles auront lieu", déclare Christophe Castaner pic.twitter.com/pvTCajwS1C — BFMTV (@BFMTV) 13 Nisan 2018

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber