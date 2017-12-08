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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs sözlerine Pakistan'dan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs sözlerine Pakistan'dan destek

Pakistan'ın Pencab Eyalet Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili sözlerine Twitter hesabından destek verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Kudüs sözlerine Pakistandan destek

Pakistan'ın Pencab Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması hakkında söylediği "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir." ifadesine sosyal medyadan destek verdi.

Şerif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de kullanarak, bunu Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in mesajıyla destekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendi fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Şerif, Kudüs konusunda uluslararası camiaya uyarıda bulundu.

"Ey Batı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir' uyarısına kulak ver. Eğer bunun bir toprak kavgası olduğunu düşünüyorsan bak İkbal ne diyor." ifadelerini kullanan Şerif, ünlü şairin "Ümmet, ilk kıblenin kutsallığının korunması için ortak bir duruşu dile getirmelidir." çağrısına yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan'ın Pencab Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kudüs
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