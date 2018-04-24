Çin'de kurallara uymayan yayalara su fışkırtılıyor

Çin’in Daye şehrinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara karşı ilginç bir önlem alındı.

Trafik lambalarının yanlarına yerleştirilen uyarı sütunları, yeşil ışık yanmadan karşıya geçmeye kalkışan yayaları konuşarak uyarıyor. Uyarıyı dinlemeyerek, karşıya geçmeye kalkışanlar ise ufak bir sürprizle karşılaşıyor.

Sütunlar yeşil ışık yanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara su fışkırtıyor.

Daye şehrindeki bu orjinal uygulama Çin için bir ilk değil.

Shengen şehrinde de yeşil ışık yanamdan karşıya geçen yayalara karşı farklı bir önlem alınmış durumda.

Yeşil ışığı beklemeden karşıya geçmeye çalışan yayaların fotoğrafları çekilerek, dev erkranda halka yansıtılıyor.

Ülkede, 200.000 dolara mal olan su fışkırtma sütunlarının yanı sıra “lazer” sistemi de uygulanan diğer yöntemlerin arasında yer alıyor. Karşıdan karşıya geçenler lazer ışıklarıyla uyarılıyor.

"Kırmızı" lazer karşıdan geçmenin serbest olduğu anlarda "yeşil"e dönüyor.

Tarfikteki bu caydırıcı uygulamalar halk tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaynak: TRT Haber