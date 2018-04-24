  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.088
    EURO 5
  • BIST 110058.62
    ALTIN 174.8
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin'de kurallara uymayan yayalara su fışkırtılıyor

Çin'de kurallara uymayan yayalara su fışkırtılıyor

Çin’in Daye şehrinin en işlek trafik lambalarının yanlarına yerleştirilen uyarı sütunları, kırmızı ışıkta geçen yayalara su fışkırtıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Çin’in Daye şehrinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara karşı ilginç bir önlem alındı.

Trafik lambalarının yanlarına yerleştirilen uyarı sütunları, yeşil ışık yanmadan karşıya geçmeye kalkışan yayaları konuşarak uyarıyor. Uyarıyı dinlemeyerek, karşıya geçmeye kalkışanlar ise ufak bir sürprizle karşılaşıyor.

Sütunlar yeşil ışık yanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara su fışkırtıyor.

Daye şehrindeki bu orjinal uygulama Çin için bir ilk değil.

Shengen şehrinde de yeşil ışık yanamdan karşıya geçen yayalara karşı farklı bir önlem alınmış durumda.

Yeşil ışığı beklemeden karşıya geçmeye çalışan yayaların fotoğrafları çekilerek, dev erkranda halka yansıtılıyor.

Ülkede, 200.000 dolara mal olan su fışkırtma sütunlarının yanı sıra “lazer” sistemi de uygulanan diğer yöntemlerin arasında yer alıyor. Karşıdan karşıya geçenler lazer ışıklarıyla uyarılıyor.

"Kırmızı" lazer karşıdan geçmenin serbest olduğu anlarda "yeşil"e dönüyor.

Tarfikteki bu caydırıcı uygulamalar halk tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER