Çanakkale gösterisi, Avusturya Başbakanı Kurz'u çileden çıkardı

Fotoğrafların yayınlanmasından sonra basına açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve böyle bir olaya asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Kinder exerzieren in Tarnuniformen in Wiener Atib-Moschee.

Stadtrat Czernohorsky alarmiert Amt für Jugend und Familie und Kultusamt von Kanzler Kurz. https://t.co/e0y3ckfgjL pic.twitter.com/UfYV1wGdF1 — falter.at (@falter_at) 17 Nisan 2018

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor.

Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de Din İşlerinden Sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Kurz: "Müslüman derneklere yardımda daha katı olun"

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti. Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA