Cami yakmak isteyen Danimarkalının cezası açıklandı

Sosyal medya sitesi Facebook'ta kapalı bir grupta cami yakılması yönünde çağrı yapan 22 yaşındaki Danimarkalı gencin cezası 40 günden 60 güne çıkarıldı.

Cezası ağırlaştırıldı

Haber ajansı Ritzau'nun haberine göre, geçen ocak ayında şehir mahkemesinde görülen davada 40 günlük şartlı hapis cezasına çarptırılan Danimarkalının temyiz mahkemesinde görülen davasında cezası ağırlaştırıldı.

Vestre Landsret temyiz mahkemesinde dün yeniden görülen davada kararı açıklayan mahkemeye heyeti, gence verilen cezanın 60 günlük şartlı hapis cezası olarak değiştirilmesine hükmetti.

'Cami yakmanın vakti gelmedi mi?'

Kapalı bir Facebook grubunda Kasım 2015'te paylaşımda bulunan Danimarkalının, "Sevgili Danlar, İsveçli komşularımızın yolunu izlemenin ve Danimarka'daki birçok camiden bazılarını yakmanın vakti gelmedi mi?" ifadesini kullandığı mesajından dolayı ceza aldığı açıklandı.

Gencin bir gazeteci ve blog yazarı tarafından polise ihbar edilmesi üzerine hakkında ceza yasası kapsamında dava açıldığı belirtildi.

Danimarka'da sosyal medya üzerinden yazılan içeriklere ilk kez ceza verilmiyor. Yine geçen ocak ayında 67 yaşındaki emekli bir kadın ve 24 yaşındaki bir genç de sosyal medyada yazdıkları ırkçı içeriklerden dolayı para cezalarına çarptırılmıştı.

Söz konusu kadın, kapalı bir Facebook grubunda Müslümanlara yönelik yazdığı ırkçı içerikten dolayı 5 bin Danimarka kronu (2 bin 600 lira), 24 yaşındaki genç ise fotoğraflı paylaşımında Musevilere yönelik yaptığı ırkçı paylaşım nedeniyle yine 5 bin Danimarka kronu para cezasına çarptırılmıştı. AA