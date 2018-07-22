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Çad'da Boko Haram saldırısı: 18 ölü

Orta Afrika ülkesi Çad'ın doğusunda Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

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Çadda Boko Haram saldırısı: 18 ölü

Çad basınındaki habere göre, örgüt, ülkenin doğusundaki Daboua köyünde saldırı düzenledi. Saldırıda 18 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ve 10 kadın kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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