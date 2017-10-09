Bu ülkede havai fişek satışı yasaklandı!

Hindistan'da "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali" öncesinde başkent Yeni Delhi'de hava kirliliğini önlemek için havai fişek satışına yasak getirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, havai fişek yasağıyla Delhi'nin hava kalitesinde bir değişiklik olup olmayacağının gözleneceği bildirildi.

Mahkeme, geçen yıl Diwali festivalinden hemen sonra getirilen havai fişek yasağının yinelenmesine ilişkin verilen dilekçelere yanıt olarak söz konusu kararın alındığını kaydetti.

Hindistan'ın Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu da yasağın yinelenmesini istediklerini belirtti.

Havai fişek ve maytap satışıyla dağıtımına getirilen yasak, 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Hindistan'da yılın en önemli festivallerinden biri kabul edilen Diwali, hasat mevsiminin sona ermesini simgeliyor. Kötüye karşı iyinin zaferinin kutlandığı festival, 19 Ekim'de başlayacak ve 5 gün sürecek.

Yüksek Mahkeme, geçen yıl 25 Kasım'da, artan hava kirliliği nedeniyle bir sonraki emre kadar Yeni Delhi ve civarında, havai fişeklerin "taşınması, saklanması ve satışını" yasaklamıştı. Mahkeme, kararın ciğerleri, kentteki hava kirliliğiyle başa çıkacak kadar yeterince gelişmeyen 3 bebek adına verilen dilekçeye yanıt olarak verildiği kaydedilmişti.

Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, 6 Kasım'da olağanüstü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şehirdeki tüm okulların 3 günlüğüne kapatılacağını belirtmişti. Tüm inşaat ve yıkım işlerinin en az 5 günlüğüne askıya alınacağını bildiren Kejriwal, bölgede kömürle çalışan enerji santralinin faaliyetlerinin de 10 günlüğüne durdurulacağını söylemişti.