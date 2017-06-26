  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Birleşik Krallık'ta azınlık hükümeti anlaşması

Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti ile Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisi azınlık hükümeti kurulması üzerinde anlaştı.

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Birleşik Krallıkta azınlık hükümeti anlaşması

Birleşik Krallık'ta ay başında yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti ile Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisi (DUP) azınlık hükümeti kurulması üzerinde anlaştı.

DUP Genel Başkanı Arlene Foster, İngiltere başbakanlık ofisi "10 Numara" önünde yaptığı açıklamada, tarafların azınlık hükümetinin koşulları üzerinde anlaştığını duyurdu.

Anlaşmaya göre aşırı sağcı DUP, Başbakan Theresa May'in azınlık hükümetine, emeklilerin sosyal haklarında kesinti öngören bazı seçim vaatlerinden vazgeçilmesi ve Kuzey İrlanda bölgesel yönetimine ilave mali kaynak ayrılması karşılığında destek verecek.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 8 Haziran'da yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Parti 318, İşçi Partisi 262, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 35, Liberal Demokrat Parti 12, DUP 10 ve diğer partiler ise 13 sandalye kazanmıştı.

İki parti arasında bugün varılan anlaşma İngiliz siyasetinde "güven ve destek anlaşması" olarak adlandırılıyor. 

Etiketler: birleşik krallık
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