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Beyaz Saray: NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz

Beyaz Saray, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:41



