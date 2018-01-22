Beyaz Saray: NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz

Beyaz Saray, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
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