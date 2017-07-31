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Buradasınız : » » Avusturya'da Nazi propagandasına ceza

Avusturya'da Nazi propagandasına ceza

Avusturya'da Nazi dönemini öven ve gaz odalarının tamamen uydurma olduğu yönünde paylaşımlarda bulunan bir kişi, bin 440 avro para cezasına çarptırıldı.

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Avusturyada Nazi propagandasına ceza

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde mahkeme, sosyal medya üzerinden Nazileri öven ve Yahudi soykırımını inkar eden paylaşımlarda bulunan kişiyi bin 440 avro para cezasına mahkum etti.

Yerel basında çıkan habere göre, Feldkirch Mahkemesi, sosyal medya hesabı facebook üzerinden, "Hitler barış istedi, savaş değil. Yahudilerin gaz odalarına gönderilmesi tamamen uydurma." şeklinde paylaşımlarda bulunan 36 yaşındaki kişiye, bin 440 avro para cezası verdi.

Öte yandan söz konusu kişinin paylaşımlarını "sadece kara mizahtı" şeklinde savunduğu aktarıldı.

Ülkede 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de çıkarılan "Anti-Nazi yasası" ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanmış, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler: avusturya, Avusturya'da Nazi propagandasına ceza
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