Avustralya'ya yeni kontrol sistemi yolda

İngiliz basınının haberine göre, 2020 yılından itibaren biyometrik kontrol sistemini pasaport kontrolünde uygulama çalışmaları yapıyor.

Elektronik sistem sayesinde yolcular insan yardımı olmadan yüz, iris ve parmak izi tanıma yoluyla pasaport kontrolünden geçebilecek.

Avustralya hükümeti tarafından 80 milyon İngiliz sterlini (100 milyon dolar) biyometrik kontrol sistemi bütçesi için ayrıldı.

Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsü'nde görevli sınır güvenliği amiri John Coyne, "Sistem dünyada bir ilk olabilir. Biyometrik sistemler hızla ilerliyor ve büyük verileri denetim altına alma becerilerimiz de katlanarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya sınır güvenliği birimi, Kusursuz Yolcu Projesini bu yaz başkent Canberra'da uygulamayı planlıyor.