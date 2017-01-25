  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.82
    EURO 4.101
  • BIST 83563.21
    ALTIN 147.501
Buradasınız : » » Avustralya'ya yeni kontrol sistemi yolda

Avustralya'ya yeni kontrol sistemi yolda

Avustralya sınır kapılarında 2020 itibariyle biyometrik kontrol sistemi getirmeyi planlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avustralyaya yeni kontrol sistemi yolda

İngiliz basınının haberine göre, 2020 yılından itibaren biyometrik kontrol sistemini pasaport kontrolünde uygulama çalışmaları yapıyor.

Elektronik sistem sayesinde yolcular insan yardımı olmadan yüz, iris ve parmak izi tanıma yoluyla pasaport kontrolünden geçebilecek.

Avustralya hükümeti tarafından 80 milyon İngiliz sterlini (100 milyon dolar) biyometrik kontrol sistemi bütçesi için ayrıldı.

Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsü'nde görevli sınır güvenliği amiri John Coyne, "Sistem dünyada bir ilk olabilir. Biyometrik sistemler hızla ilerliyor ve büyük verileri denetim altına alma becerilerimiz de katlanarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya sınır güvenliği birimi, Kusursuz Yolcu Projesini bu yaz başkent Canberra'da uygulamayı planlıyor.

Etiketler: avustralya, biyometrik kontrol sistemi, 2020, avustralya hükümeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER