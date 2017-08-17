  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.525
    EURO 4.142
  • BIST 106825.33
    ALTIN 145.904
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa'yı sarsan yumurta krizi Fransa'da da endişe yarattı

Avrupa'yı sarsan yumurta krizi Fransa'da da endişe yarattı

Fransa Tarım Bakanlığı, Avrupa'yı sarsan kriz sonrası 8 farklı süpermarketler zincirinde satılan 17 marka yassı çöreği raflardan kaldıracak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupayı sarsan yumurta krizi Fransada da endişe yarattı

Fransa Tarım Bakanlığı, böcek ilaçlı yumurtalar kullanılarak üretilen ve Fransa'daki 8 ayrı süpermarketler zincirinde satışa sunulan 17 farklı yassı çörek markasının raflardan indirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, içeriğinde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesi bulunan ürünlerin belirlendiği ve bu ürünlerin ülke genelindeki satış noktalarından toplatılacağı bildirildi.

Satıştan kaldırılanlar ve tüketiciye geri bildirim çağrısı yapılanlar için iki farklı liste oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 8 ayrı süpermarketler zinciri tarafından ülke genelinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin raflardan kaldırılacağı kaydedildi. Açıklamada, Bakanlığın, Hollanda menşeli yumurtalar kullanılarak üretilen ve satıştan kaldırılan ürünlerin listesini sürekli güncelleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, bu ürünlerin insan sağlığını tehdit edecek derecede zararlı madde içermediğinin altı çizilerek, tamamı Hollanda'da üretilen söz konusu ürünlerin, yasal sınırların üzerinde fipronil içerdiği ve tüketici haklarını korumak amacıyla pazardan çekildiği belirtildi.

İlaçlı ürünlerin Fransa piyasasına 23 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında sürüldüğü ifade ediliyor.

Hollanda'daki yumurta kümeslerinde başlayan ve hızla büyüyen kriz sonucu milyonlarca yumurta, süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi.

Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılan skandalın sadece Hollanda'da 150 milyon avroluk zarara yol açtığı, Avrupa genelinde ise 150 çiftliğin geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor.

Etiketler: fransa, böcek ilaçlı yumurtalar, fipronil maddesi, yumurta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER