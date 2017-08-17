Avrupa'yı sarsan yumurta krizi Fransa'da da endişe yarattı

Fransa Tarım Bakanlığı, böcek ilaçlı yumurtalar kullanılarak üretilen ve Fransa'daki 8 ayrı süpermarketler zincirinde satışa sunulan 17 farklı yassı çörek markasının raflardan indirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, içeriğinde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesi bulunan ürünlerin belirlendiği ve bu ürünlerin ülke genelindeki satış noktalarından toplatılacağı bildirildi.

Satıştan kaldırılanlar ve tüketiciye geri bildirim çağrısı yapılanlar için iki farklı liste oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 8 ayrı süpermarketler zinciri tarafından ülke genelinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin raflardan kaldırılacağı kaydedildi. Açıklamada, Bakanlığın, Hollanda menşeli yumurtalar kullanılarak üretilen ve satıştan kaldırılan ürünlerin listesini sürekli güncelleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, bu ürünlerin insan sağlığını tehdit edecek derecede zararlı madde içermediğinin altı çizilerek, tamamı Hollanda'da üretilen söz konusu ürünlerin, yasal sınırların üzerinde fipronil içerdiği ve tüketici haklarını korumak amacıyla pazardan çekildiği belirtildi.

İlaçlı ürünlerin Fransa piyasasına 23 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında sürüldüğü ifade ediliyor.

Hollanda'daki yumurta kümeslerinde başlayan ve hızla büyüyen kriz sonucu milyonlarca yumurta, süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi.

Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılan skandalın sadece Hollanda'da 150 milyon avroluk zarara yol açtığı, Avrupa genelinde ise 150 çiftliğin geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor.