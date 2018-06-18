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Audi'nin CEO'su Rupert Stadler tutuklandı

Dizel skandalıyla ilgili gözaltına alınan Audi'nin CEO'su Rupert Stadler tutuklandı.

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Audinin CEOsu Rupert Stadler tutuklandı

Volkswagen'in ana sözcüsü "Bay Stadler'in bu sabah tutuklandığını doğruladık. Tutuklamaya devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek duruşma devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Münih savcılığı tarafından yapılan açıklamada Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin dizel skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandıkları açıklandı.

Savcılığın emriyle Alman polisi Stadler ve diğer şüphelilerin evinde geçtiğimiz günlerde arama yapmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Rupert Stadler, Dizel skandalı, audi
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