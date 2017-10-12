Atlantik Okyanusu'ndaki yeni kasırganın adı "Ofelya"

Atlantik Okyanusu'nda art arda çıkan kasırgaların yenisinin adı Shakespeare'in Hamlet'inde geçen Ophelia (Ofelya) oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre, Atlantik Okyanusu'nda görülen Ofelya kasırgası, rüzgarının hızı saatte 136 kilometreye ulaşmasıyla "birinci kategori kasırga" özelliğini aldı.

Birinci kategorideki kasırgalar, saatte 119 ila 152 kilometre hızındaki rüzgara neden oluyor.

Kasırganın kuzeydoğu yönüne doğru ilerlediğini açıklayan NHC, Ofelya'nın ABD'yi etkileyen Harvey, Jose, Maria, Nate ve Irma kasırgalarının güzergahını izlemediğini bildirerek kasırgayla ilgili herhangi bir tehdit uyarısında bulunmadı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve NHC haritalarına göre, Ofelya, 16-17 Ekim arasında Kuzey İrlanda, İskoçya ve İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısını vurabilir.

Atlantik Okyanusu'nda daha önce birer hafta arayla 10 kez art arda meydana gelen fırtına ve kasırgalar en son 1893 yılında görülmüştü.

1 Haziran'da başlayan, Kuzey Atlantik Okyanusu, Meksika Körfezi ve Karayip Denizi'nde oluşan tropik fırtına ve kasırgaların görüldüğü "Atlantik kasırga mevsimi", 30 Kasım'da sona eriyor.