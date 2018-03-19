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Buradasınız : » » AP'den Facebook'a soruşturma uyarısı

AP'den Facebook'a soruşturma uyarısı

Avrupa Parlamentosu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların detaylı bir şekilde soruşturulacağını açıkladı.

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APden Facebooka soruşturma uyarısı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların detaylı bir şekilde soruşturulacağını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı, bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına ilişkin iddialara değindi.

Tajani, "Facebook kullanıcılarının gizli bilgilerinin kötü amaçlı kullanımına ilişkin iddialar var. Bu vatandaşların özel haklarının ihlali anlamına gelir ve kabul edilemez. AP bu konuyu detaylı bir şekilde soruşturacak ve sorumluluğu bulunan dijital platformlardan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığı, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı iddia edilmişti. Verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Facebook, veri ihlaline yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Facebook kullanıcıları, bilerek bu bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiş, herhangi bir şifre çalınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu. 

Kaynak: AA

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