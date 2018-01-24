  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.75
    EURO 4.63
  • BIST 118971.04
    ALTIN 162.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya’nın Frankfurt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşları bir camiye saldırıda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya’da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne sabaha karşı düzenlenen saldırıda, cami kapısına tehdit mesajı yazılarak kapı boyayla kirletildi. Saldırı, cami derneğinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Saldırının ardından cami yönetiminin irtibata geçtiği polisin olayla ilgili rapor tutup soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı

Hollanda'da terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Minden DİTİB Yeşil Cami'ye ve Saksonya eyaletindeki Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta da terör örgütü tarafından benzer şekilde iki ayrı saldırı düzenlenmişti.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfına bağlı bir camiye de iki gün önce benzer saldırı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, saldırı, PKK, cami, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER