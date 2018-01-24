Almanya'da PYD/PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya’da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne sabaha karşı düzenlenen saldırıda, cami kapısına tehdit mesajı yazılarak kapı boyayla kirletildi. Saldırı, cami derneğinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Saldırının ardından cami yönetiminin irtibata geçtiği polisin olayla ilgili rapor tutup soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı

Hollanda'da terör örgütü yandaşlarından camiye saldırı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Minden DİTİB Yeşil Cami'ye ve Saksonya eyaletindeki Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta da terör örgütü tarafından benzer şekilde iki ayrı saldırı düzenlenmişti.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfına bağlı bir camiye de iki gün önce benzer saldırı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA