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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Ya elektrikli araç üretin ya da kaybedin

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobil teknolojisine yatırımlar yapması gerektiğini, aksi halde kayıplar yaşayacaklarını açıkladı.

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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Ya elektrikli araç üretin ya da kaybedin

Alman Bild gazetesine röportaj veren Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil teknolojisine "iki haneli milyar dolarlık" yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Firmaların neden bu kadar uzun zamandır tereddüt ettiğini anlamadığını vurgulayan Altmaier, "Pil üretiminde de yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Firmaların iyi para kazanmalarına yardımcı olabilecek milyonlarca elektrik piline yönelik talep bekleniyor" dedi.

Tesla kadar iyi, Tesla'dan daha ucuz

Altmaier, Alman otomobil üreticilerinin en az Tesla ürün yelpazesi ve kalitesinde ancak daha az maliyete sahip bir model geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını ve dünyadaki en iyi otomobiller için bir bilgi teknolojisi platformu geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tesla, peter altmaier, almanya, Elektrikli araç
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