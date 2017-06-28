  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.52
    EURO 3.991
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.038
Buradasınız : » » Almanya Başbakanı Merkel döner kesti

Almanya Başbakanı Merkel döner kesti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir şenlikte döner kesti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanya Başbakanı Merkel döner kesti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir şenlikte döner kesti.

Merkel, başkent Berlin'de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu'na bağlı Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin düzenlediği şenliğe katıldı.

Burada şirketlerin kurduğu stantları gezen Angela Merkel, döner üreticisi Türk şirketinin standında döner kesti.

Çalışanlarla kısa süre sohbet de eden Merkel, kestiği dönerden tatmayı da ihmal etmedi.

Başbakan Merkel, şenlikte yaptığı konuşmada ise hükümetin orta ölçekli şirketler için yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

"Yasalar çıkarmakla istihdam oluşmaz." diyen Merkel, şirketler kurmanın, piyasada tutunmanın ve insanları işe almanın yasalarla düzenlenemeyeceğini, bunun yerine şirketleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Merkel, eylülde yapılacak genel seçimler öncesinde miras vergisinde reform yapılmasının ve varlık vergisinin yükseltilmesinin tartışıldığına dikkati çekerek, CDU/CSU'nun parti programında söz konusu iki verginin artırılmasına yer verilmeyeceği sözünü verdi.

Başbakan Merkel'in döner kestiği şirketin sahibi Hanifi Aydın, Merkel'in standı ziyaret etmesinin döner sektörünün tanıtımı açısından önemli olduğunu da belirtti.
 

Etiketler: Almanya Başbakanı Merkel, merkel döner kesti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER