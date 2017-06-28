Almanya Başbakanı Merkel döner kesti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir şenlikte döner kesti.

Merkel, başkent Berlin'de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu'na bağlı Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin düzenlediği şenliğe katıldı.

Burada şirketlerin kurduğu stantları gezen Angela Merkel, döner üreticisi Türk şirketinin standında döner kesti.

Çalışanlarla kısa süre sohbet de eden Merkel, kestiği dönerden tatmayı da ihmal etmedi.

Başbakan Merkel, şenlikte yaptığı konuşmada ise hükümetin orta ölçekli şirketler için yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

"Yasalar çıkarmakla istihdam oluşmaz." diyen Merkel, şirketler kurmanın, piyasada tutunmanın ve insanları işe almanın yasalarla düzenlenemeyeceğini, bunun yerine şirketleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Merkel, eylülde yapılacak genel seçimler öncesinde miras vergisinde reform yapılmasının ve varlık vergisinin yükseltilmesinin tartışıldığına dikkati çekerek, CDU/CSU'nun parti programında söz konusu iki verginin artırılmasına yer verilmeyeceği sözünü verdi.

Başbakan Merkel'in döner kestiği şirketin sahibi Hanifi Aydın, Merkel'in standı ziyaret etmesinin döner sektörünün tanıtımı açısından önemli olduğunu da belirtti.

