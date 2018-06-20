  • 20 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.75
    EURO 5.5
  • BIST 94436.87
    ALTIN 194.562
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Alman medyası: Almanya Mesut Özil'e çok şey borçlu

Alman medyası: Almanya Mesut Özil'e çok şey borçlu

Alman Die Welt gazetesi Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i övdü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alman medyası: Almanya Mesut Özile çok şey borçlu

Alman Die Welt gazetesi Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i manşetine taşıdı. Gazete haberinde, ''Almanya Mesut Özil'e çok şey borçlu'' başlığını kullandı.

Haberde Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafı nedeniyle maçlarda ıslıklandığı ve eleştirildiği hatırlatılarak, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Meksika'ya karşı oynanan maçta Mesut'un çok üzgün olduğuna işaret edildi.

Eleştirmenlerin Mesut'u hedef almaya devam ettikleri belirtilen haberde ancak Türk asıllı Alman futbolcunun bunları hak etmediği kaydedildi.

Haberde Mesut'un Almanya ve milli takım için inanılmaz şeyler başardığı vurgulandı.

Gazetede yer alan yorumda ise Mesut Özil'in adeta bir numaralı devlet düşmanı gibi gösterildiği ifade edilerek, yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu belirtildi.

Yorumda ayrıca 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya Milli Takımı kadrosunun üçte birinin göçmen kökenli olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: milli takım, Mesut Özil, futbolcu, Die Welt gazetesi, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER