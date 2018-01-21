Afganistan'da otele terör saldırısı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş yaptığı açıklamada, başkentteki bir otele yerel saatle 21.00 sularında silahlı kişilerin saldırıda bulunduğunu belirtti. Afgan özel kuvvetlerinin olaya müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasratullah Rahimi de, saldırganların 4 kişi olduğunu, otele mutfak kapısından girdiklerini aktardı.

Rahimi, otelin ilk katında çıkan çatışmada saldırganlardan birinin öldüğünü, diğer 3 saldırganın üst katlara kaçtığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırganların otelin bazı odalarını ateşe verdiğini ifade etti.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Rahimi, çok sayıda güvenlik görevlisinin otele sevk edildiğini ve çatışmanın sürdüğünü kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA