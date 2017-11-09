Afganistan'da NATO asker sayısı 16 bine çıkarılıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefik ve ortaklarının Afganistan'daki asker sayısını 13 binden 16 bine artırma kararı aldığını duyurdu.

Stoltenberg, NATO Karargahında Kararlı Destek Misyonu harekat ortaklarının katılımıyla savunma bakanları seviyesinde gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi oturumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kararlı Destek Misyonu ortakları ve Afganistan'ın Savunma Bakan Vekili Tarık Şah Bahrami'yle Afganistan'daki güvenlik durumunu görüştüklerini belirten Stoltenberg, "Afganistan'da durum hala çok zorlu olsa da Afgan güçleri gelişme kaydediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, Afgan güvenlik güçlerinin terör örgütü Taliban'ın eyalet başkentlerini işgal etme gibi stratejik hedeflerini yerine getirmelerini engellediğini belirtti.

NATO'nun Afgan güvenlik güçlerine verdiği desteği sürdürmekte kararlı olduğunu aktaran Stoltenberg, Afganistan bağlamında NATO birliklerinin sayısı, Afgan güçlerine sağlanan finansal destek, reformlar ve Pakistan'la irtibat konularını ele aldıklarını bildirdi.

"Afganistan'da asker sayısı artırılacak"

Stoltenberg, "Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonunun asker sayısı 13 binden16 bine çıkarılacak." açıklamasında bulundu.

Halihazırda ABD'nin bu misyona yüzde 50 katkı sağladığını belirten Stoltenberg, 27 NATO müttefiğinin Afganistan'daki asker sayısını artırmayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Stoltenberg, NATO müttefik ve ortaklarının 16 yıldır Afganistan'da olmalarına rağmen kararlı bir şekilde destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "NATO müttefikleri Afganistan'da teröristlerle savaşarak kendi ülkelerini de daha güvenli hale getiriyor." dedi.

Afgan güvenlik güçlerine maddi katkı sağlamaya da devam edeceklerini bildiren Stoltenberg, bu desteğin 2020'ye kadar sürdürülmesini öngördüklerini belirtti. NATO'nun Afganistan'da muharip olmayan varlığını ihtiyaç devam ettikçe sürdüreceğini bildiren Stoltenberg, Afganistan'daki mevcut durumun NATO'nun varlığının artırılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO, Afganistan'da Afganlar tarafından yönetilen ve kabul edilen bir barış ve uzlaşı sürecini desteklemeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Pakistan'ın Taliban terör örgütü üyelerine güvenli bölge haline gelmemesi konusunda önemli bir rolü olduğuna işaret eden Stoltenberg, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması durumunda tüm bölgede barışın sağlanabileceğine dikkati çekti.

Stoltenberg, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar savunma bakanlarının oturuma katıldığını, bu ülkelerin de Kararlı Destek Misyonuna katkı sağlama kararı aldığını söyledi.