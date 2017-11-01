  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'li komutandan Suriye'deki asker sayısıyla ilgili şaşırtan gaf

ABD'li komutandan Suriye'deki asker sayısıyla ilgili şaşırtan gaf

ABD'li Tümgeneral Jerard, "ABD'nin Suriye'de 4 bin askeri var" dedi sonra 503 diye düzeltti.

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ABDli komutandan Suriyedeki asker sayısıyla ilgili şaşırtan gaf

DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye’deki operasyonlarını yöneten ABD'li komutan Tümgeneral James Jerard, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) video konferans ile bağlandı.

ABD'nin Suriye’de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral Jerard, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ana omurgasını oluşturan SDG'ye destek veren 4 binin üzerinde Amerikan askeri olduğunu söyledi. 

Gazetecinin "Emin misiniz Pentagon'un söylediği rakam bin civarında?" sorusuna ise Tümgeneral, kendisini düzelterek “Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var" şeklinde cevap verdi.

Pentagonun resmi rakamlarına göre Suriye'de bulunan 503 askere bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçleri dahil edilmiyor. Asıl sayının bine yakın olduğu belirtiliyor.

Jerard'ın açıklamaları arasında tartışmalı ifadeler de vardı. Tümgeneral Jerard, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile terör örgütü PKK arasında ilişki olduğunu gösteren bir kanıt görmediğini söyledi.

Rakka'da açılan terör örgütü PKK sembollerine ilişkin olarak ise Jerard daha tartışmalı bir açıklama yaptı.

Tümgeneral Jerard, "Suriye’de bazı sembollerin açıldığının farkındayız ve geçmişte de Irak’ta belirli sembolleri açtılar. Biz bunları desteklemediğimizi daha önce de ifade ettik" diye konuştu. 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: teröristler, terör örgütü, sdg, PYD, PKK, james jerard, DEAŞ, abd pkk yardım, abd
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