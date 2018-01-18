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Buradasınız : » » ABD'den Afrin operasyonu açıklaması

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması

ABD'den muhtemel Afrin harekatı öncesi açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz." dedi.

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ABDden Afrin operasyonu açıklaması

Türkiye'nin muhtemel Afrin harekatı öncesi Amerikalı yetkililerden çelişkili açıklamalar geliyor.

DEAŞ ile mücadeleyi öne süren Amerikalı yetkililer, Afrin'deki PKK ve PYD teröristlerinin yerel güçler olduğu savunuyor.

Yetkililer ayrıca ABD'nin terör ordusu adımının, “istikrar sağlama gücü” ve “alan kontrol gücü" oluşturma olduğunu iddia ediyor.

ABD'nin PYD ile ilgili açıklaması Ankara'yı tatmin etmedi, Afrin'e müdahale planında değişiklik yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye her türlü tedbiri almaya devam edecek

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Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'den bir açıklama geldi. Sözcü, "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Türkiye, DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalı" diye konuştu.

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Etiketler: Afrin operasyonu, afrin, ABD Dışişleri Bakanlığı
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