'ABD sonunda samimiyetimize inandı'

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Osman Eldirdieri, ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını, "Sonunda ABD, kendi çıkarlarımız için ilişkileri geliştirmek, bu yükü halkımız ve ekonomimizin üzerinden kaldırmak konusunda samimi olduğumuzu anladı." şeklinde değerlendirdi.

Türk ve Sudan kültürü arasında benzerliklerin olduğunu söyleyen Eldirdieri, Türkiye ile olan ilişkilerinin siyasi iş birliği de olmak üzere iyi yönde olduğunu belirtti.

'Türkiye'nin başarılarını destekliyoruz'

Eldirdieri, Türkiye ile hiç bir konuda çatışma yaşamadıklarını ve Türkiye'nin başarı meyvelerini beraber yemek için sabırsızlık duyduklarını söyledi.

Büyükelçi Eldirdieri, her iki ülkenin de karşılıklı ticaret hacmini artırmak istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu meseleye eleştiri getirdiğini hatırlattı.

Türkiye ve Sudan'ın büyük önem taşıyan "İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma"ya imza attığını, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Sudan'da 12 bin 500 hektar arazi üzerinde pilot çiftlik kuracağını ifade eden Eldirdieri, bu programın, belirlenen 5 bölgede 780 bin hektarlık arazide Türk özel sektör girişimcilerinin yatırım yapmalarının önünü açacağını belirtti.

"Büyük bir engel ortadan kalktı"

Büyükelçi Eldirdieri, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı, Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılmasını öngören başkanlık kararını da değerlendirdi.

Kararın, ABD ile Sudan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için şimdiye kadar atılan en temel adım olduğunu ifade eden Eldirdieri, yaptırımlar nedeniyle bugüne kadar çok acı çektiklerini ve yaptırımların birçok alanı etkilediğini kaydetti.

Eldirdieri, sözlerini söyle sürdürdü:

"Mesela, ABD'den yedek parça satın alamamamız nedeniyle uçaklarımız etkilendi. Sağlık alanında, görüyorsunuz ABD'den ithal edilmesi gereken, hastane ve hastaların ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ürünler var. Sadece bunlar bile bu yaptırımların, Sudan halkının hayatını nasıl etkilediğini gösteren örnekler. Diğer taraftan, para transferi konusundaki yaptırımlar büyük bir zorluk ve birçok yatırımın önündeki en büyük engeldi. Yaptırımların kalkmasıyla iki ülke arasındaki banka işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ve ticari anlaşmaların yapılabilmesinin önü açılmış olacak.

Bütün bu nedenlerle bu yaptırımların kaldırılması için ABD ile görüşmeler yürüttük. Fakat bu konuşmalar özellikle son 6 ay yoğunlaştı. Bu iyi bir işaretti. Görüşmeler, farklı komiteler aracılığıyla yürütüldü. Her iki haftada bir toplantı vardı ve sonunda ABD, kendi çıkarlarımız için ilişkileri geliştirmek, bu yükü halkımız ve ekonomimizin üzerinden çekmek konusunda samimi olduğumuzu anladı.

Bu karar Sudan ekonomisini oldukça pozitif yönde etkileyecektir.

Terörizmde iş birliği

Büyükelçi Eldirdieri, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla yaptırımları kaldırma kararının 6 ay sonrasına ertelenmesine ilişkin olarak da Sudan'ın "terörizmi destekleyen ülkeler" kategorisinden çıkarılana kadar terörle mücadeleye devam edeceğine, bu çerçevede Washington yönetimiyle çalışılacağına yönelik açıklamasını hatırlattı.

Görüşmelerde ABD'li yetkililere terörizmin gerçek bir hastalık olduğunu, hiçbir ülkenin buna müsamaha göstermeyeceğini söylediklerini ifade eden Eldirdieri, "Biz Müslüman bir ülkeyiz ve terörizm İslam'ın karşısında yer almaktadır. Sudan barış ülkesidir. Uzun zamandır bu sorunla uğraşıyoruz. Fakat inanın ki, bu konuda tam anlamıyla bir iş birliği yapıyoruz." ifadelerini aktardı.

Eldirdieri, "Sudan'ın kendisi tehlikeden korkuyor. Çünkü DEAŞ tehdidi altındaki Libya bizim sınır komşumuz. Diğer terörist grup Boko Haram, bu bölgede ve Afrika ülkelerinde büyük bir sorun. Bunlara asla izin verilmeyecek ve bu hastalıkla birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Sudan'daki FETÖ yapılanması

Eldirdieri, yurtdışındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin olarak da bilgi verdi.

Sudan Cumhurbaşkanı'nın, 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğunu hatırlatan Eldirdieri, Türkiye'nin güvenliğinin kendileri için de "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Ülkesinde FETÖ ile bağlantılı sadece iki okul olduğunu, bu okulların girişimin ardından en kısa sürede kapatıldığını, çalışanlarının da gönderildiğini anlatan Osman Eldirdieri, FETÖ ile bağlantılı bazı şirketlerin de varlığına son verdiklerini, bunun da ötesinde Türk hükümetine bu süreçte birlikte çalışma mesajı gönderdiklerini söyledi.

Eldirdieri, bu tür grupların çok tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda Sudan'da bir FETÖ varlığı yok." dedi.