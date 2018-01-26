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ABD Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kapsamını genişletti. Rusya'dan ise tepki gecikmedi.

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ABD Rusyaya yönelik yaptırımlarını genişletti

Amerikan Hazine Bakanlığı, Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesine 21 kişi ile 9 yeni şirket daha ekledi.

Listede yer alan isimler arasında Enerji Bakan Yardımcısı Andrey Çerezov ile Enerji Bakanlığı yetkilisi Yevgeniy Grabçak da yer alıyor.

Rusya'nın Amerikan hükümetine tepkisi ise gecikmedi.

Yapılan açıklamada, yeni yaptırımların iki ülke ilişkilerini kötüye götüreceği belirtildi.

Suriye hükümetine hizmet veren şirkette listede

Bu arada, listedeki şirketlerden birinin Suriye hükümetine ülkedeki petrol sahalarını koruma hizmeti verdiği bildirildi. Şirkete halihazırda kara listede yer alan Yevgeniy Prigozhin'in kontrolünde olduğu için yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

TRT Haber/AA

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