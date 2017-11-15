  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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ABD Başkanı Trump'ın 'nükleer yetkisi' kongrede tartışıldı

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde 41 yılın ardından ilk kez bir Amerikan Başkanının "nükleer yetkileri" tartışıldı.

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ABD Başkanı Trumpın nükleer yetkisi kongrede tartışıldı

Düzenlenen oturumda, Başkan Donald Trump'ın "dengesiz ve değişken" olduğu iddia edilerek nükleer silah kullanma yetkisinin tartışılması gerektiği belirtildi.

'Başkanın oldukça dengesiz ve değişken olmasından endişeliyiz'

Senato Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, "Başkanın oldukça dengesiz ve değişken olmasından endişeliyiz. Onun karar verme süreci hayalperest ve ulusal çıkarlarımız dışında bir nükleer silah saldırı emri verebilir" diye konuştu.

Komite üyelerinden Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio ise oturumun "Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah kullanma kapasitesinde bir noksanlık emaresi" olarak değerlendirilmemesi için hassas olunması uyarısında bulundu.

Komite Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker da Kongre'de birçok temsilcinin Trump'ın öngörülemez davranışları yüzünden zaman zaman endişelendiğini ancak nükleer silah kullanma yetkisi konusunun oldukça hassas bir şekilde konuşulması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarındaki konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "Roket Adam" olarak nitelendirmiş ve "gerekirse bu ülkeyi tamamen ortadan kaldırmaktan çekinmeyecekleri" mesajını vermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nükleer yetki, ABD başkanı Trump, abd
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